Kardelen Koleji ‘Şehitleri Anma’ Satranç Turnuvası büyük ilgi gördü

Türkiye Satranç Federasyonu ve Özel Kardelen Eğitim Kurumları işbirliğince gerçekleştirilen ‘Şehitleri Anma Ödüllü Satranç Yarışması’ Nevşehir halkından büyük ilgi gördü.

Nevşehir İl Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakemlerin yer aldığı en kapsamlı ve profesyonel, ödülü en bol satranç turnuvasında yaklaşık 150 sporcu kıyasıya yarıştı. Turnuva 2 gün boyunca 6 farklı kategoride gerçekleşti.

Kardelen Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Şehitleri Anma Ödüllü Satranç Yarışması’ ödül törenine Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Kardelen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe birincilere bisiklet, ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise satranç takımı hediye ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir düzenlenen turnuva ile ilgili açıklamasında, “ Kardelen Koleji’ne bu güzel turnuvaya zemin hazırladığı için teşekkür ediyorum. Öğrencilerin yoğun ilgi ile katılım sağladıkları turnuvada, bu kadar heyecanlı ve istekli olmaları beni çok duygulandırdı. Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği’ne de, şehrimize kazandırdıkları güzel çalışmalarından dolayı teşekkür eder, turnuvaya katılan sporcuların başarılarının daim olmasını dilerim” dedi. (COŞ-SK)