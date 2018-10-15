Kardelen Koleji Öğretmenleri ErasmusDays Kapadokya Etkinliği’nde

Ahiler Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı İşbirliği ile gerçekleştirilen ErasmusDays Kapadokya Etkinliğine Kardelen Koleji İngilizce Zümre Öğretmenleri Meryem Ekici ve Yasin Yılmaz katıldı.

Kardelen Koleji olarak 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirilen “get addicted to happiness” adlı proje hakkında katılımcılara bilgi verildi. Düzenlenen ErasmusDays Etkinlikleri ile Erasmus Projelerinin yaygınlaşması, daha çok kişiye ulaşarak projelerin görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir. Kardelen Koleji İngilizce Öğretmenleri de projelere örnek oluşturması açısından bir stand açarak ziyaretçilere de bilgi verildi.

Kardelen Koleji Öğretmenleri daha sonra da Türkiye Ulusal Ajans’tan gelen uzmanların ‘Erasmus Projesi ‘konulu konferansa katıldı.