Kardelen Koleji Öğretmenler Günü mesajı yayınladı

Kardelen Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı; “Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı bir meslektir. Türk toplumunun bu günlere gelmesinde emeği geçen ve hizmetleri toplumun tüm bireylerince övgüyle anılan öğretmenlerimizi minnetle hatırlamaktayız. Eğitim meşalesini halen elinde tutan ve genç kuşakların öz değerlerine sahip çıkarak eğitim sistemine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularımızla selamlıyor ve başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”