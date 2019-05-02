Kardelen Koleji öğrencileri Belediye Başkanı Süslü’yü ziyaret etti

Kardelen Koleji öğrencileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.

Kardelen Eğitim Kurumları 3. Sınıf öğrencileri “Yerel Yönetim Birimlerini Tanıyorum” ünitesi kapsamında Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti. Derslerinde belediyenin görevlerini işleyen 3. Sınıf öğrencileri, bu görevleri yerinde öğrendi. Kardelenli öğrenciler Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye belediyenin hizmetlerini, belediye başkanının görevlerini sordu. Konuklarıyla sohbet eden Başkan Süslü, öğrencilere belediyenin hizmetlerini anlatıp birimleri gezdirdi. Daha sonra hediyelerini takdim eden Kardelenli öğrenciler Başkan Süslü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.