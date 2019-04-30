Kardelen Koleji öğrencileri Başkan Süslü’yü ziyaret etti

Kardelen Koleji 3. Sınıf öğrencileri Yerel yönetimlerin iş ve işleyişleri hakkında bilgi almak için Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ettiler.Belediye birimlerini gezen öğrenciler daha sonra merak ettiği soruları ilettiler.Başkan...