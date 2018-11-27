Kardelen Koleji'nde Öğrenciler ‘Olay Yeri İnceleme’ Yaptı

Kardelen Koleji 5.sınıflarda geniş yer verilen İngilizce öğretimi; yeniliklere açık, yaratıcı ve yenilenen öğretim programı ile doğru orantılı aktiviteler ile desteklenmeye devam ediliyor. "Olay yeri inceleme" oyunu ile yabancı dil öğretimi kapsamında yapılan farklı aktivitelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. 5.sınıf öğrencileri yapılan bu etkinlik ile bir soygun sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekibini canlandırdı. Bu eğitsel oyun ile İngilizce derslerinde öğrendikleri konuları ‘yaparak yaşayarak öğrenme metodunu’ kullanarak uygulama şansı buldular. Etkinlik boyunca çok eğlenen öğrenciler yaptıkları incelemeler sonucunda İngilizce rapor tuttular ve puan kazanarak başarılı bir grup çalışması yaptılar.

İngilizce öğretmenleri Meryem Ekici ve Özge Müfide Cingil rehberliğinde gerçekleştirilen yenilikçi tekniklerden işbirliğine dayalı öğretim uygulamasından öğrenciler çok keyif aldılar.

Kardelen Koleji Müdürü Faruk Çamcı, 5.sınıflarda ağırlıklı olmak üzere yabancı dil eğitimine çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda yeniliklere açık, çağımıza ayak uyduran farklı teknik ve yöntemlere yer vermenin gerekliliğini vurguladı. Bu tür faaliyetler ile yenilenen öğretim programını destekleyici etkinlikler yapmanın yanı sıra öğrencilerin motivasyonlarında artış olduğunu ve İngilizceye karşı olumlu tutum geliştirdiklerini söyledi. Bunun gibi işlevsel ve önceki öğrenmelerini yaşantıya aktarabilecekleri etkinliklere olanak sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.