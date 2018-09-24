Kardelen Koleji Müdürü Başarının Sırrını Açıkladı

Nevşehir’in Lider Eğitim Kurumu, Özel Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, başarının sırrı ‘ekip ve kadro’ dedi.

Liselere Geçiş Sınavlarında elde ettiği büyük başarılar ile dikkat çeken Kardelen Koleji İlköğretim kadrosuyla da büyük takdir topluyor. Ekipleşen kadrosu ile başarıyı elinde tutan Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü şunları söyledi: “Kurum ve yapımız içinde ekipleşmeye katkı sağlayan birçok öğretmen okulumuzda 5 hatta 10 yılı tamamlamış bulunuyor. İlkokulumuzda çalışan öğretmenlerimiz ilimiz kamuoyunda bilinen ve ilimizin en belli başlı ilkokullarından emekli olarak kurumumuzu tercih etmiştir. Ortaokul kadromuzdaki birçok öğretmenimiz ise kurumumuzda 8-10 yılını tamamlamış bulunuyorlar. Özellikle 4 tane branşın her birinde en az 3 öğretmenimiz TEOG ve LGS’yle birlikte çok ahenkli etkinleşme örnekleri sergileyerek son yılların TEOG ve LGS sınavlarında büyük başarı göstermişlerdir.2016 TEOG da İlimizde her iki sınavlarda da tam puan yapan tek öğrencisi bugün 11 Fen-A öğrencimiz Hüseyin Kaan Özdemir’i 2017 sınavlarında tam puan yapan 13 öğrencimizi 2018 sınavlarımızda yine ilimiz tek il birincisini ve ilk yüze giren 19 öğrencimizi yetiştiren kadro bu kadrodan ve onların ekip ruhudur.”

Özel Kardelen Ortaokulu Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretmenleri

Yeliz Özer

Ahmet Gültekin

Fatih Çamcı

Meltem Kale

Fatih Cengiz

Gizem Menekşe Yücel

Ferda Erden

Tuğba Kadıoğlu Araz

Tuğba Acar Havalı

Merve Nur Karaca Ay

Gamze Özkan

Aslı Parmaksız Kurtdoğan

Songül Civan