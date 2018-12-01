Kardelen Koleji kan bağış kampanyası düzenledi

Nevşehir Özel Kardelen Koleji’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kardelen Koleji’nin başlattığı Kan Bağışı Kampanyası kapsamında, öğretmenler ve veliler kan bağışı yaptı. Kardelen Koleji Bahçesinde Türk Kızılay’ı Aracında verilen kan verdi. Kardelen Koleji Sağlık ve Kızılay Kulübü Öğretmeni Gizem Yücel ve Okul Hemşiresi önderliğinde kulüp üyesi öğrenciler tarafından kan bağışına dikkat çekmek amacıyla İlköğretim Kantininde etkinlik düzenlendi. Sembolik Kızılay Çadırı etrafında öğrencilerin evlerinde hazırladığı pasta börekler ile stant oluşturuldu. İlkyardım araç ve gereçlerinin tanıtıldığı bir alan oluşturuldu ve abeslangların üzerine Kızılay ile ilgili sözler yazıldı. Maket bir kol ve keçelerden oluşan serum yapıldı. İkramlık şekerliklerin üzerine hatırlatmalar eklendi.

Standı ziyarete gelen öğrencilerimizin kırmızı boya ile panoya el baskısı yapıldı. Kızılay Hatırası adlı çerçeve de hatıra fotoğrafı çekildi.