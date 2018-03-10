Kardelen Koleji anaokulu öğrencilerine afet eğitimi verildi

Nevşehir Özel Kardelen Koleji anaokulu öğrencilerine deprem haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum ekipleri tarafından deprem hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Özel Kardelen Koleji Anaokulu ve Kreşi öğrencilerine yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Bilinci ve Deprem konulu eğitim verildi. Minik Kardelenler’in çok meraklı oldukları gözlerinden okundu. Slayt gösterimi ile başlayan eğitim Özel Kardelen Koleji Anaokulu ve Kreşi bahçesinde de uygulamalı olarak devam etti.

Afad Eğitmeni tarafından verilen eğitime Minik Kardelenler büyük ilgi gösterdi. Öncelikle Afad’ın görevi ve Alo 122’nin öneminden bahsedildi. Daha çok oyun şeklinde gerçekleştirilen eğitim ile öğrencilerde küçük yaştan itibaren afet bilinci oluşturulması hedeflendi. Minik Kardelenlerin de verilen Afet Eğitimine ilgisi yoğun oldu.