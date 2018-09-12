Kardelen Koleji 5. Sınıf Öğrencilerine Uyum Çalışması

Özel Kardelen Koleji okulların açılmasına az bir zaman kala 5. Sınıf öğrencilerine yönelik uyum çalışması ile birlikte tanışma toplantısı yapıldı. Özel Kardelen Koleji konferans salonunda düzenlenen toplantının ardından kokteyl düzenlendi.

Toplantı’da Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı şu açıklamalarda bulundu; “Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı çalışmalarımıza, okul-aile arasındaki bağları güçlendirici, birlik ve beraberlik içinde öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin görüş ve düşüncelerinizden yararlanmak isteriz çünkü iyi bir gelecek iyi bir eğitimin yolundan geçmektedir. Unutulmamalı ki var olan başarı başta öğrencilerimiz siz değerli velilerimize ve öğretmenlerimize aittir. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarılarımızı bu yıl ikiye katlayacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Sizlerin bizlere duyduğu güven ve teveccühten dolayı hem kendi adıma hem de kurumum adına teşekkür ediyor çocuklarımıza yeni eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe, Kardelen Oyun Sokağında zaman geçiren öğrencileri ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.