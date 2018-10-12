Kardelen Anaokulu Velileri Çay Buluşmasında

Kardelen Anaokulu olarak velilerimiz ile yaptığımız çay buluşmaları yoğun katılım ile gerçekleşti. Kardelen Koleji Müdür Yardımcısı Rabia Işıl Ferli ve Anaokulu Öğretmenleri tarafından yıl içerisinde yapılacak etkinlik, müfredat ve projeler hakkında bilgi paylaşımı yapılan buluşmada velilerimiz birbiriyle tanışıp, kaynaştı.

Kardelen Anaokulu, sevgi ve güvene dayalı eğitim anlayışıyla, güçlü öğretmen kadrosuyla yeni eğitim öğretim dönemine velileri ile buluşarak hazırlandı. Anne şefkati ve baba güveni ile çocukların her birine sıcak bir aile ortamı sunmayı hedefleyen Kardelen Anaokulu, alanında uzman, tecrübeli ve mesleğini severek icra eden öğretmen kadrosu ile eğitim vermektedir. Düzenlenen çay buluşmaları ile Minik Kardelenlerin gelişimi hakkında annelere gerekli bilgiler verildi.

Uygulanan çay buluşmalarının çocuklara olumlu yansımalar sağladığını ifade eden velilerimizle sürekli irtibat halinde olmak ve okul, aile, çocuk ve öğretmen işbirliğinin kesintisiz olarak devam etmektedir. Başarılı bir eğitim için eğitim kurumları kadar velilere de birçok görev düşmektedir. Karşılıklı görüş alışverişiyle eğitimde kalitenin arttırılması sağlanmaktadır.