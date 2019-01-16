Karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kurtarıldı.Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşıklar köyünde kar ve tipi nedeniyle...