Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu İle Yatırımlar Ele Alındı

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’ nu ziyaret ederek, Karayolları Genel Müdürlüğü yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, şehir genelinde devam ettirilen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulundular.