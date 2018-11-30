Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Atatürk Bulvarı üzerinde Nevşehir Belediyesi ek hizmet binasında hizmet sunan Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Seçen, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliğinde Merkez Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin olarak sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak Ali Şener’den bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi’nin TOKİ ile gerçekleştirdiği Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesinin ardından ortaya konulan ikinci büyük kentsel dönüşüm projesi konumundaki Merkez Karasoku Kentsel Dönüşüm projenin ilk olarak başlatılmasının planlandığı eski Pazaryeri ve eski Zahire Pazarı civarındaki konut ve işyerlerinin hak sahipleriyle olan görüşmelere ilişkin olarak da bilgiler alan Belediye Başkanı Seçen, Nevşehir’in modern bir şehir görünümünü ortaya koyacağına inandığı projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için ellerinden gelen çabayı sergileyeceklerini ifade etti.