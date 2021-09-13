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Karasoku kentsel dönüşüm bekliyor
Nevşehir il merkezinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli noktalarından biri olan Karasoku ve Herikli mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarının ne zaman başlayacağı merak konusu.
Nevşehir 13.09.2021, 11:10
Nevşehir eski belediye başkanı Hasan Ünver’in seçimler öncesinde başlatılacağını belirttiği ancak o günden bu yana bir haber alınamayan Karasoku, Herikli ve civar mahallelerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmaması şehrin tek ana caddesinin bir iki sokak arkasında virane bina görüntülerini daha dikkat çekici bir hale getirmiş durumda.