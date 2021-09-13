Karasoku kentsel dönüşüm bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) Çarşı merkezine en yakın yerleşim alanları olması itibariyle yıllardır çözüm üretilmesi beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılamayışı kent merkezinde işte bu harabe bina görüntülerinin de ortadan yok edilememesine neden oluyor.

Nevşehir eski belediye başkanı Hasan Ünver’in seçimler öncesinde başlatılacağını belirttiği ancak o günden bu yana bir haber alınamayan Karasoku, Herikli ve civar mahallelerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmaması şehrin tek ana caddesinin bir iki sokak arkasında virane bina görüntülerini daha dikkat çekici bir hale getirmiş durumda.