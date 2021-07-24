Karapınar mesire alanı hizmete açıldı

NEVŞEHİR(MHA) Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'in seçim dönemindeki vaatlerinden birini daha ger8çekleştirdiği mesire alanının açılışına kasaba halkı yoğun ilgi gösterdi.

İçerisinde Kafeterya, mescit, çocuk oyun alanı, Kondisyon aletleri, Kamelyalar, barbekü alanları da bulunan mesire alanının kasabaya hayırlı olmasını dileyen Başkan Güneş, açılışa yoğun ilgi gösteren kasaba halkına da teşekkür etti.

Güneş, "Mesire alanımızın açılışında bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ederim.

Bugün hizmete açılan tesisimizde; Cafe, Mescit, Çocuk oyun grubu, Kondisyon aletleri, Bay- bayan wc, 25 adet kamelya, Barbeküler, Fotoğraf çekinmek için "Karapınar" yazısı,

1000 e yakın bitki ve fidan Kasabamıza hayırlı olsun" diye konuştu.