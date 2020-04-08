Karapınar kasabası modern fırınına kavuşuyor

NEVŞEHİR(MHA) 1 Yıl önceki yerel seçimler öncesinde kasaba halkına modern bir ekmek fırını sözü veren genç belediye başkanı Yasin Güneş, bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisinde.

Daha önce kasabaya hizmet veren fırının oldukça küçük ve günümüz koşullarına uygun olmayan bir yapıda olmasını gözüne alan Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’in talimatıyla yapılan yeni ekmek fırını hem fiziki açıdan daha büyük, hem de kasaba halkının ihtiyacına karşılık verebilecek donanımda yapıldı. Hem doğalgaz ile hem de fındık yakımıyla işleyebilecek olan yeni fırının kasaba halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Güneş, “Allah’a şükürler olsun. Seçimler sürecinde halkımıza vaat ettiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kasaba halkımızın ihtiyacına cevap verebilecek, gerek fiziki yapısıyla gerekse içerisinde hem doğalgaz hem de fındık yakımı yapılabilecek modern bir fırını kasabamıza kazandırıyoruz. Geçtiğimiz bir yıl süreyle kasabamıza kazandırdığımız hizmetlerimize bundan sonra hızla devam edeceğiz” diye konuştu.