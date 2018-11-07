Karapınar belediye başkan adayı Güneş başvurusunu yaptı

NEVŞEHİR(MHA) Gerek parti teşkilatlarındaki, gerekse Milletvekilliği danışmanlığındaki tecrübelerini yeni dönemde Karapınar halkına hizmet için değerlendirmeyi planlayan AK Parti Karapınar belediye başkan aday adayı Yasin Güneş, bu konudaki proje çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor.

1988 Yılında Nevşehir’de doğan Güneş, Nevşehir Gazi ilköğretim okulu ve Nevşehir Lisesindeki eğitim hayatının ardından Eskişehir Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okurken, diğer yandan da Kırıkkale Üniversitesinde Elektrik bölümünü okuyor. 2006 yılında AK Parti gençlik kolları başkanlığı yöneticiliğinde siyaset hayatı başlayan AK Parti Karapınar Belediye Başkan aday adayı Yasin Güneş, 2009 – 2013 Yılları arasında AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in danışmanlığını üstlenen Güneş, 24. Ve 26. Dönemlerde Milletvekilliği görevinde bulunan Gizligider ile birlikte Nevşehir’in ve Karapınar kasabasının her türlü sorunuyla yakından ilgilendi.

Evli ve 2 kız çocuğu babası olan AK Parti Karapınar Belediye Başkan aday adayı Yasin Güneş, halen il özel idaresinde görev yapıyor.