Son Dakika
AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”
Karapınar'a yürüyüş ve bisiklet yolu
Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında belediye yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyor.
Nevşehir 18.07.2020, 10:58
NEVŞEHİR(MHA) İlk etapta 2 Kilometre uzunluğunda yapılacak olan yürüyüş ve bisiklet yolunun önümüzdeki süreçte daha da uzatılarak kasabanın içerisine kadar uzanacağını belirten Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, kasaba girişinden itibaren başlatılan yolun bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti.