Karapınar'a yürüyüş ve bisiklet yolu

NEVŞEHİR(MHA) İlk etapta 2 Kilometre uzunluğunda yapılacak olan yürüyüş ve bisiklet yolunun önümüzdeki süreçte daha da uzatılarak kasabanın içerisine kadar uzanacağını belirten Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, kasaba girişinden itibaren başlatılan yolun bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu yolun aydınlatılması konusunda MEDAŞ'ın projeyi yatırım programına aldığını da kaydeden Başkan Güneş, " Yürüyüş ve bisiklet yolu sayesinde insanlarımız konforlu ve aydınlatmalı bir yol güzergahında yürüyüş yapabilecekler, bisiklet sürebilecekler. 1 aya kadar tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızın yanında MEDAŞ Müessese müdürlüğümüz gerekli aydınlatma direklerini de dikecek. 2 kilometrelik yolumuzu ilerleyen dönemde daha da uzatarak kasabamızın içerisinden de geçecek bir hale getireceğiz" dedi.