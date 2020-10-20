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Karapınar'a 3 Milyonluk dev eğitim yuvası
Nevşehir'in Acıgöl İlçesine bağlı Karapınar Kasabasında geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapımına başlanan Kıraat ve Arapça kursu binası tamamlanma aşamasına geldi.
Nevşehir 20.10.2020, 11:23
NEVŞEHİR(MHA) Karapınar Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan 4 katlı binanın önümüzdeki ay tamamlanması hedefleniyor.
Binada incelemelerde bulunan Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve Kuran Kursu Müdürü Ömer Yiğit, Kıraat ve Arapça kursu binasında 100 öğrencinin yatılı olarak eğitim görebileceğini ifade ettiler.