Karapınar'a 3 Milyonluk dev eğitim yuvası

NEVŞEHİR(MHA) Karapınar Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan 4 katlı binanın önümüzdeki ay tamamlanması hedefleniyor.

Karapınar Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursunun bulunduğu kompleks içerisinde yer alan Kıraat ve Arapça Kursu binasının Kasım ayında tamamlanmasının amaçlandığını belirten Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, 2 bin 500 metre karelik alan üzerine yapılan 4 katlı binanın tamamlandığında yaklaşık 3 Milyon liraya mal olacağını ifade etti.

Binada incelemelerde bulunan Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve Kuran Kursu Müdürü Ömer Yiğit, Kıraat ve Arapça kursu binasında 100 öğrencinin yatılı olarak eğitim görebileceğini ifade ettiler.