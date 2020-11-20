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Karantinadan kaçtı, polisten kaçamadı

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında karantina ihlali yapan 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Nevşehir 20.11.2020, 15:52 20.11.2020, 16:10
Karantinadan kaçtı, polisten kaçamadı
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Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında karantina ihlali yapan 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında Acıgöl ilçesinde yapılan kontrollerde HES kodu sorgulaması yapan ekipleri N.Ö.’nün karantinada olması gerektiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalanan N.Ö. sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından Kredi Yurtlar Kurumunda karantina altına alındı.

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