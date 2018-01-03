Karacan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile bir araya gelip talep ve isteklerini değerlendirmek üzere Nevşehir’e gelen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Karacan’ı Üniversiteye gelişinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz karşıladı.

Karacan: "İlk Defa Rektörünü Bağrına Basan Şehir Gördüm"

Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde Nevşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş başkan ve temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, 30 şehir gezdiğini ve ilk defa Rektörünü bağrına basan bir şehir olarak Nevşehir’i gördüğünü söyledi.

Sivil toplum kuruluş başkan ve temsilcilerinin talep ve isteklerinin yanı sıra, Nevşehir’in kalkınması ve gelişmesi için önerilerini dinleyen Karacan, “Bugün şehirle bütünleşmiş bir Rektörünüz var. Şahsen Nevşehir’e gelene kadar 30 yeri gezdim ve gördüm ki, ilk defa vekilleriyle, belediye başkanlarıyla ve halkıyla iç içe olan, Rektörünü bağrına basan bir şehirle karşılaştım. Bu şehrin Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan faydalanması lazım. Böyle rektörünüz, vekilleriniz varken şehrin dinamiklerini belirleyecek ve harekete geçirecek olan sizlersiniz. Nevşehir kalkınırsa Türkiye kalkınır, bütün illerimiz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Nevşehir nasıl kalkınır veya neye ihtiyacı varsa rektörümüz, siyasilerimiz, belediye başkanımız burada. Bu konuda öncelikle şehrin SWOT analizinin yapılması gerekir. Ondan sonra üniversitemize, siyasilerimize ve başkanlarımızla birlikte sizlere büyük görevler düşüyor. Bizler de sizlerin talip ve istekleriniz doğrultusunda gerekenleri yapacağız” dedi.

Karacan Rektör Bağlı’yı Makamında Ziyaret Etti

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, sivil toplum kuruluş başkan ve temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin fiziki yapılanmasının yanı sıra ortaya koyduğu başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Bağlı’yı tebrik eden Karacan, Bağlı’ya plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve üniversite hakkında kendilerine bilgi veren Rektör Bağlı da günün anısına Karacan’a üzerinde Kapadokya bölgesine ait figürlerin bulunduğu plaket takdim etti.

Üniversitenin şeref defterine görüşlerini yazan Karacan daha sonra üniversiteden ayrıldı.