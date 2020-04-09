Karaca’dan Polis Haftası kutlaması

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye Futbol Federasyon Nevşehir İl Temsilcisi M. Tolga Karaca, Polis haftasını kutlayan bir mesaj yayınladı.

Karaca, “Her zaman olduğu gibi Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu süreçte özellikle sokağa çıkamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlılarımıza olan vefaları ile de her zaman, her koşulda yanımızda olmayı sürdüren, fedakar Türk Polisimizin haftasını kutluyorum. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Artunay başta olmak üzere tüm emniyet mensuplarımıza sağlıklı ve başarılı günler diliyorum” dedi.