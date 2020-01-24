Karaca anısına 100 fidan toprakla buluşturuldu
Nevşehir Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Karapınar'da öğrenciler 97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi. Acıgöl ilçesi Karapınar Beldesinde Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Hayrettin Karaca'nın ülkesine kendisini adayan bir isim olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Hayrettin Karaca kurmuş olduğu TEMA Vakfı ile ülkemizin yeşillenmesi ve ağaçlandırmasında toprağın korunması konusunda çok büyük çaba ve gayret sarf ettiğini belirterek bugün 81 ilde 100'er fidanı Toprak Dede anısına toprakla buluşturduklarını belirterek, Hayrettin Karaca'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.