Karaca anısına 100 fidan toprakla buluşturuldu

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi. Acıgöl ilçesi Karapınar Beldesinde Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine öğrencilerle birlikte Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, Acıgöl Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürü Murat Çakar, Şube Müdürü Ramazan Bıyıklıoğlu Ve Yusuf Aydoğmuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hayrettin Karaca'nın ülkesine kendisini adayan bir isim olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Hayrettin Karaca kurmuş olduğu TEMA Vakfı ile ülkemizin yeşillenmesi ve ağaçlandırmasında toprağın korunması konusunda çok büyük çaba ve gayret sarf ettiğini belirterek bugün 81 ilde 100'er fidanı Toprak Dede anısına toprakla buluşturduklarını belirterek, Hayrettin Karaca'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.