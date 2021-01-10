Karabağ Köprülü Kavşağı Yeniden Trafiğe Açıldı

Burada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, eski ismi ile Şifa yeni ismi ile Karabağ Köprülü Kavşağı’nı vatandaşların gönül rahatlığı ile kullanabileceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos Yolu üzerinde bulunan Karabağ Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Bir süre önce güçlendirme çalışmaları başlatılan kavşağın alt zemin ve üst bölümündeki çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, kavşakta yapılacak olan Türk-Azerbaycan Anıtı için de talimatlar verdi.

Kavşaktaki güçlendirme çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Arı, verdiği desteklerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Arı, “Eski ismiyle ‘Şifa Köprülü Kavşağı’ yeni ismiyle ‘Karabağ Köprülü Kavşağı’ bugün tamamen yeniden trafiğe açıldı. Vatandaşlarımız burada neler yapıldığını merak ediyordu. Mühendis arkadaşlarımız geçtiğimiz aylarda burada yaptıkları incelemelerde köprünün duvarlarında kaymaların meydana geldiğini ifade etmişlerdi. Bu durumun hem can hem de mal güvenliği için büyük bir risk oluşturduğunu söylediler. Hiçbir şey bir canımız kadar kıymetli değil. O nedenle tedaviyi yapabilmek için burada hemen bir sondaj çalışması başlattık. Köprünün röntgeninin çekilmesi gerekiyordu. Sonuçta buranın mutlak manada güçlendirilmesi gerektiği kanısına vardık. Yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında güçlendirme çalışmaları için çıkan maliyetin altından bizim belediye olarak kalkmamız çok zordu. 3 Milyon 800 bin liraya ulaşan maliyet için Ulaştırma Bakanımız ile görüştük ve kendisi konunun üzerinde hassasiyetle durarak Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne talimat verdi. Sonrasında gerçekleştirilen ihale ile birlikte güçlendirme çalışmaları başladı. 21 farklı noktada zeminde beton güçlendirmeler yapıldı ve bunlar etap etap yapıldığı için belirli bir süre aldı. Asfalt serimi sonrasında ise üst bölüm için çelik güçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Şu andan itibaren burayı hemşerilerimiz güvenli bir şekilde kullanabilirler.” dedi.