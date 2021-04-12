KAPTİD’den NGC’ye ziyaret

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ni (NGC) ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla KAPTİD Başkanlığına seçilen Teyfik Ölmez, NGC Başkanlığına yeniden seçilen Bayram Ekici ve yönetimini tebrik etti.

Turizmcilerle gazetecilerin ortak çalıştığını ve birbirlerine ihtiyacı olduğunu belirten Ölmez, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ölmez ve yönetimine başarı diledi.

Ekici, Nevşehir’deki gazetecilerin Kapadokya turizminin daha ileriye gitmesi için bundan sonraki süreçte de ellerinden geleni yapacağını ifade etti. Alpaslan Körükcü