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KAPTİD’den NGC’ye ziyaret
KAPTİD Yönetim Kurulu, TGF Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici’yi ziyaret etti.
Nevşehir 12.04.2021, 14:01
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ni (NGC) ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla KAPTİD Başkanlığına seçilen Teyfik Ölmez, NGC Başkanlığına yeniden seçilen Bayram Ekici ve yönetimini tebrik etti.
Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ölmez ve yönetimine başarı diledi.
Ekici, Nevşehir’deki gazetecilerin Kapadokya turizminin daha ileriye gitmesi için bundan sonraki süreçte de ellerinden geleni yapacağını ifade etti. Alpaslan Körükcü