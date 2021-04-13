KAPTİD yönetimi Vali Becel’i ziyaret etti

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) yönetim kurulu Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz Mart ayında olağan kongresini yapmasının ardından KAPTİD Başkanlığı görevine seçilen Teyfik Ölmez ve yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti. KAPTİD Başkanı Ölmez, yeni yönetim kurulunu Vali Becel’e tanıştırmasının ardından KAPTİD olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında Vali Becel’e bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de ziyaretlerinden dolayı KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.