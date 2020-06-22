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KAPTİD Yönetimi, Vali Becel’i ziyaret etti
KAPADOKYA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ (KAPTİD) YÖNETİMİ, NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL’İ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 22.06.2020, 16:00
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) yönetimi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler açıklamasında, “Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı olarak göreve başlayan Valimiz İnci Sezer Becel’i KAPTİD Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik. Kapadokya’nın lider sektörü olan turizme ve turizmciye göstermiş olduğu ilgi ve alaka için kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.
Ziyarette KAPTİD Başkanı Yakup Dinler’in yanı sıra KAPTİD Başkan Yardımcısı Dilek Yulaf, Ragıp Özaltın, Yusuf Yiğitoğlu ve Cengiz Uzgören’de hazır bulundu.