KAPTİD Yönetimi, Başkan Salaş’ı Ziyaret Etti

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez’in yanı sıra KAPTİD Yönetim Kurulu’ndan Dilek Yulaf, Cengiz Uzgören ve Yusuf Yiğitoğlu’da hazır bulundu.

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez ziyarette, bölge turizmcileri adına pandemi sürecinde yeni turizm döneminden beklentilerini ve gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında Başkan Salaş'a bilgiler verdi.

Kapadokya turizminin gelişmesi yönünde tüm turizmciler olarak ortak bir karar birlikteliği içinde olduklarını ifade eden KAPTİD Başkanı Ölmez doğa, kültür ve tarih değerlerini içerisinde barındıran bölgenin daha fazla sayıda turist tarafından ziyaret edilmesi yönünde de çalışmalar içerisinde olacaklarını kaydetti.

Başkan Salaş ise, Kapadokya Bölgesi’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’ne yeni seçilen KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez'e ve yönetimine ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek yeni yönetim kurulunun İlimiz turizminin gelişimine vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

Salaş heyete yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.