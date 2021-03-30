KAPTİD Başkanlığına Teyfik Ölmez seçildi

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) olağan kongresi yapıldı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) kongresi Ürgüp Dinler Otelde yapıldı. Mevcut başkan Yakup Dinler’in aday olmadığı kongrede tek liste halinde kongreye katılan Teyfik Ölmez KAPTİD Başkanlığına seçildi.

KAPTİD Başkanlığına devreden Yakup Dinler burada yaptığı konuşmada kendisine bugüne kadar destek olan tüm üyelere teşekkür ederken yeni başkan Teyfik Ölmez ve yönetimine başarılar diledi.

KAPTİD Başkanlığına seçilen Teyfik Ölmez’in yönetimi, Dilek Yulaf, Cengiz Uzgören, Nihat Yılmaz, Selami Fener, Yusuf Yiğitoğlu, Nejat Yıldırım isimlerinden oluştu.