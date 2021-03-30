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KAPTİD Başkanlığına Teyfik Ölmez seçildi
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) olağan kongresi yapıldı.
Nevşehir 30.03.2021, 17:25 31.03.2021, 08:55
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) olağan kongresi yapıldı.
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) kongresi Ürgüp Dinler Otelde yapıldı. Mevcut başkan Yakup Dinler’in aday olmadığı kongrede tek liste halinde kongreye katılan Teyfik Ölmez KAPTİD Başkanlığına seçildi.
KAPTİD Başkanlığına seçilen Teyfik Ölmez’in yönetimi, Dilek Yulaf, Cengiz Uzgören, Nihat Yılmaz, Selami Fener, Yusuf Yiğitoğlu, Nejat Yıldırım isimlerinden oluştu.