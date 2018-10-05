KAPKAD’ın kadına yönelik şiddet konulu yeni proje tanıtıldı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, SGK İl Müdürü Erdin Polat, Dernekler İl Müdürü Yakup Yavuzkan, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek, NEVKAD Başkanı Makbule Atlı, CHP kadın kolları başkanı Kadriye Özsoy, DP İl Başkanı Murat Kul ve dernek üyeleri katıldılar.

Toplantıda projeyle ilgili sunumda bulunan Dernek Başkanı Hayriye Demirbilek, proje doğrultusunda Nevşehir il merkezi ve ilçelerde kadın ve erkeklere kadına yönelik şiddetle ilgili eğitimler verileceğini belirtti.

Bu tür sosyal içerikli projelere her zaman destek olmayı sürdüreceklerini belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ise projenin uygulama safhasını dikkatle takip edeceklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 14:06