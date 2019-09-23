KAPEM’de 43.dönem kursları yoğun ilgi görüyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’n de 43. dönem yabancı dil ve meslek edinme kursları başladı. İngilizce, Fransızca ve Arapça gibi yabancı dillerin yanı sıra Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Bilgisayar ve İşaret Dili kurslarına vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor.

Nevşehir’de örgün eğitimin öncü kuruluşlarından biri haline gelen ve bu güne kadar on binlerce kişiye farklı branşlarda eğitim veren KAPEM’de, 43. Dönem kursları yoğun bir katılım ile başladı. 17 yaş ve üzeri dileyen herkesin ücretsiz olarak faydalanabildiği kurslardan Türk İşaret Dili hafta sonu ve hafta içi, Bilgisayar İşletmenliği Operatörlüğü hafta içi sabah-akşam ve hafta sonu, İngilizce a1/a2 hafta içi ve hafta sonu, Fransızca a1 hafta içi ve hafta sonu, Arapça hafta içi akşam, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk hafta içi ve hafta sonu, Halkla İlişkiler ve Organisazyon hafta içi gündüz gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki KAPEM’in kapalı pazaryeri içerisinde yer alan merkezinde gerçekleştirilen kurslar sonunda yapılacak olan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

KAPEM’in bir sonraki dönemde açacağı kurslara katılmak isteyenler 0384 213 86 93 nolu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 14:15