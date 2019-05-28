KAPEM’de 42.dönem kurs kayıtları başladı

Kapadokya Eğitim Merkezi’nde (KAPEM), yaz dönemi kurs kayıtları başladı. Merkezdeki yeni eğitim döneminde yabancı dil ve bilgisayar kurslarının yanını sıra ilk kez Türk İşaret Dili ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon kursları açılacak.

Nevşehir’de örgün ve mesleki anlamdaki eğitimin en önemli kurumlarından biri haline gelen KAPEM’de 42. dönem kursları Haziran ayında başlayacak. KAPEM’İN Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan merkezinde gerçekleştirilecek ve 3 ay sürecek olan kurslara 18 yaş ve üzerindeki herkes herhangi bir ücret ödemeden katılabilecek. 3 ay sürecek kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarı gösterenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Yeni dönemde merkezde açılacak olan kurslar arasında; Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, A1-A2 seviye İngilizce, Osmanlıca, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Okul Öncesi Çocuk Gelişi Eğitimi ile bu dönem ilk kez açılacak olan Türk İşaret Dili ve Halkla İlişkiler ve Organizasyon kursları yer alıyor.

Kurslara başvuru yapmak isteyenler KAPEM’İN Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan merkezine başvuru yapabilecekleri gibi, 0384 2138693 nolu telefondan da detaylı bilgi alabilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 16:13