KAPEM eğitimlerine başvurular devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ,Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde önümüzdeki günlerde başlatılacak kurslar için kayıt işlemleri sürüyor.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi’ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezinde Örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ‘nde, devam eden 41. dönem İngilizce seviye A-l ve Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, İngilizce Seviye A2, Osmanlıca Türkçesi ve Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu açılacak.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyenler KAPEM’ in 2013 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi’ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezine şahsen de başvuruda bulunabilir.

KAPEM’ in 41. Eğitim dönemine ait 4 kursta eğitimler, Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak.