Kapalı ve açık görüşler kısıtlandı

NEVŞEHİR(MHA) Cezaevinde kapalı ve açık görüşler kısıtlanırken, hükümlü ve tutuklulara telefon görüşleri hakkı verildi.

Konuya dair yapılan açıklamada; “Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Yeni Tip Korona virüse karşı dünyaya örnek bir şekilde mücadele etmektedir. Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıklarının korunması, sağlıklarının devamı sağlanması Ceza Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kurum çalışanları bizler için önemlidir. Salgının yayılmasını önlemek için Ceza İnfaz Kurumlarında da geçici süreyle kapalı ve açık görüşlerin kısıtlandığı, Bu kapsamda; Hükümlü ve tutukluların aileleri ile olan bağlarının devamı için kısıtlanan haftalardaki kapalı ve açık görüşleri yerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telefon görüş hakkı verilmiştir. Korona virüsü salgını hastalığının önlenmesi yönelik Kurumumuzda da gerekli tedbirler en üst seviyede alınmıştır” ifadelerine yer verildi.