Kapalı pazaryeri açık otopark alanı düzenleme çalışmaları başladı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Talimatıyla Bir Süre Önce Kapalı Pazaryerinde Başlatılan İyileştirme Çalişmalari Çerçevesinde, Açık Otopark Alanı Yeniden Düzenlendi. Zemin İyileştirme Çalişmalari Tamamlanan Otopark Alanını, Trafiğin Yoğun Olduğu Pazar Ve Pazartesi Günleri Alışverişe Gelen Vatandaşlar Ücretsiz Olarak Kullanacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla bir süre önce Kapalı Pazaryerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, açık otopark alanı yeniden düzenlendi. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan otopark alanını, trafiğin yoğun olduğu Pazar ve Pazartesi günleri alışverişe gelen vatandaşlar ücretsiz olarak kullanacak.
Yapılan düzenleme ile daha önce Pazar ve Pazartesi günleri bölgede rastgele araç parkları nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar da önlenmiş oldu. Açık oto park alanına ayrıca bundan sonra pazar esnafları araçlarını bırakmayacak. Esnaflar kendileri için ayrılan bölümde araçlarını park ederek alışveriş için gelen vatandaşlar için daha fazla park alanı bırakılmasına imkan sağlayacak.
Otopark konusunda pazar yerinin önemli bir sorununu çözen Nevşehir Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde kapalı pazaryeri içerisinde çalışmalarını yoğunlaştıracak. Pazaryerinin havalandırma problemini çözecek olan ekipler Peynir Pazarını ise daha modern bir hale getirecek.
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