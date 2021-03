Kapadokya’nın tek kadın komutanı işini aşkla yapıyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 15 Eylül tarihinden itibaren İlçe Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Teğmen Buket Ergün, Kapadokya bölgesinin tek kadın ilçe jandarma komutanı olarak görevini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bölgenin tek kadın jandarma komutanı olarak görev yapan Jandarma Teğmen Buket Ergün 6 ay önce başlamış olduğu Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı görevini başarıyla sürdürüyor. Teğmen Ergün, Bu mesleği icra ederek kadınların, her meslek alanında başarılı olduğu gibi emniyet ve asayiş görevi icra ederken de inançlı, inatçı ve kararlı bir tutum sergileyerek aynı başarıyı sağlayabileceğini göstermek istediğini söyledi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ki görevine 6 ay önce başlayan ve Kapadokya bölgesinin ilk ve tek kadın ilçe jandarma komutanı unvanını taşıyan Jandarma Teğmen Buket Ergün, göreve başladığı ilk günden itibaren ilçeye kadın eli değdirdi. Jandarmanın sorumluluk sahasında vatandaşlarla iyi ilişkiler kuran Ergün, İlçe Jandarma Komutanlığı olarak yaptıkları projelerle de ilçeye ve Kapadokya bölgesine büyük katkı sağlıyor.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Buket Ergün yaptıkları çalışmaları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Teğmen Ergün, “Jandarma mesleği, onurlu ve saygın bir meslektir. Jandarma mesleği; vatansever, milliyetperver, sorumluluk duygusuna, disiplin şuuruna, üstün bir ahlak ve karaktere sahip olmayı, bilgili, fedakâr ve itaatkâr olarak görev yapmayı gerektirir. Bu nedenle, jandarma mesleğinin toplumumuz nezdinde saygın, onurlu, gururlu bir meslek olarak yer alması, bunun yanı sıra jandarmanın halkın içerisinde görev yapması ve halkımıza yardımcı olabilmenin verdiği tatmin duygusu benim bu mesleği seçmeme neden olmuştur. Bu mesleği icra ederek kadınların, her meslek alanında başarılı olduğu gibi emniyet ve asayiş görevi icra ederken de inançlı, inatçı ve kararlı bir tutum sergileyerek aynı başarıyı sağlayabileceğini göstermek istiyorum” diye konuştu.

Kapadokya Bölgesine dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen turistlerin can ve mal güvenliği için asayiş timleri ve motosikletli timlerin 24 saat boyunca görev yaptığını ifade eden Teğmen Ergün, “Kapadokya bölgesi doğa, tarih ve kültür turizmi yönünden önemli merkezlerin başında gelmektedir. Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen turistler İlçemizdeki otellerde konaklamakta ve Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, Peri bacalarını, manastırları, yer altı şehirlerini gezerek, vadi yürüyüşü yapmakta sıcak hava balon faaliyetlerine katılarak çeşitli kültürel etkinlikler yapmaktadırlar. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bizim bu noktadaki temel amacımız; Güvenli ülke imajının daha da güçlendirilmesi maksadıyla sorumluluklarımızı zaman mefhumu gözetmeksizin hassasiyetle yerine getirmek, ülkemize gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde turistik faaliyette bulunmalarını sağlamak ve bölgemizde yapılan tüm faaliyetlerde onların yanlarında olduğumuzu göstermektir. Bu görevlerimizi yerine getirirken Asayiş timlerimiz, Trafik timlerimiz ve Motosikletli trafik (hızır) timlerimiz 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Yaya ve motorlu devriyelerimiz ile önleyici kolluk faaliyetleri icra ederek emniyet ve asayişi sağlamaktayız, trafik timlerimiz ile de vatandaşlarımızın trafikte daha güvenli seyretmelerini sağlayan tedbirler almaktayız. Ürgüp İlçesi turizm yönünden olduğu kadar, bünyesinde bulundurduğu üniversiteleri ile de ayrı bir öneme sahiptir. İlçe genelinde bulunan değişik bölümlerdeki fakülte ve meslek yüksek okulunda yaklaşık 4 bin 500 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu nedenle Ürgüp İlçesine “turizm kenti” adının yanı sıra “Turizm ve öğrenci kenti de“ diyebiliriz. Bölgemizdeki öğrenci hareketliliğinin fazla olması sebebiyle, Üniversite ve okullarımızın güvenliği konusunda çok hassas hareket ediyoruz. Bu hususta ulaşılabilir olmayı amaçlamaktayız. Üniversite ve okul yönetimleri ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu kapsamda her okul için risk derecelendirmesi yaptık ve risk gurubu dâhilinde her okul için bir personelimizi sorumlu personel olarak görevlendirdik. Okul yönetimi, görevlendirdiğimiz personel ile her an iletişime geçebilmekte ve taleplerini iletebilmektedir. Çocuğunu okula gönderen anne ve babaların huzur içinde çocuklarını okula göndermelerini sağlamak amacıyla elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Eğitimin uzaktan sağlandığı bu süreçte, trafik güvenliği konularında EBA sistemi üzerinden öğrencilerimizle buluştuk ve öğrencilerimize trafik güvenliği ile ilgili eğitimler verdik. Sorumluluk alanımızda bulunan ve yerli/yabancı turistlerce sıkça ziyaret edilen Ortahisar Beldesi, Üçgüzeller, Mustafapaşa köyü gibi insan hareketliliğinin fazla olduğu alanlara mülki makamlar aracılığı ile güvenlik kamerası takılmasını sağladık. Farklı noktalara da güvenlik kamerası takılması için çalışmalarımızı başlattık. Ürgüp ilçe jandarma komutanlığı olarak görevlerimizden biri de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır. Dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 salgının yayılımını azaltmak, hastalığı kontrol altına almak maksadıyla kriz olarak adlettiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızla iş birliği yaparak pandemi tedbirlerine riayet etmelerini sağlıyoruz. Yayınlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurul kararları doğrultusunda denetimlerimize devam ediyoruz. Devriyelerimiz ve filyasyon kurulları ile yapılan müşterek çalışmalarda işyerleri, ticari araçlar, toplu taşıma araçlarını denetliyoruz. Yine Covid-19 tedbirleri kapsamında yabancı turistlere yönelik olarak yedi dilde anons yapılarak, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan günlerde bölgemizi gezen turistlerimizin maske takması ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi konusunda tedbirlerimizi alarak turistlerimizi bilinçlendirmekteyiz. Uyguladığımız yol kontrol faaliyetleri devriye hizmetleri ve dronlu denetimler ile havadan ve karadan Covid 19 ile mücadelemiz kararlılıkla ve kesintisiz sürmektedir” dedi.

“Tarihin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum”

Türk kadınının cesaret ve kahramanlığının simgesi olan “Evladım anasız kalır ama vatansız kalmaz” diyen Nene Hatunun, Kara Fatma’nın, Yarbay Songül Yakut’un bayrağını devralarak görevimi layıkıyla yapmak yegane amacının olduğunu belirten Jandarma Teğmen Ergün, “Yüzyıllardır olduğu gibi asil Türk kadını yeri geldiğinde çelikten bir yumruk yeri geldiğinde ise şevketli bir el olmayı en iyi şekilde bilmiştir. Ürgüp İlçe Jandarma komutanı olarak icra ettiğim bu görev ile tarihin bir parçası olmak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Gururlu ve mutluyum” şeklinde konuştu.

Ürgüp’te kadınlara yönelik çalışmalar da yürüttüklerini ifade eden Teğmen Ergün, “Ülkelerin başlıca mücadele alanlarından olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla ülkemizde de son zamanlarda önemli adımlar atılmıştır. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kadına yönelik şiddeti önleme konusunda sıfır tolerans ile çalışıyoruz. Kadına yönelik ayrımcılığın insan varlığına yönelik en büyük insan hakları ihlali ve sosyal bir bozulmanın önemli bir göstergesi olduğundan hareketle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda ulaşabildiğimiz tüm kadınlara ve suçun oluşmasını önlemek maksadıyla erkek vatandaşlarımıza 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında seminerler icra ettik. Kadına karşı şiddetle mücadele ile ilgili broşürler dağıtarak, görsel materyaller ile vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağladık ve kanun kapsamında kadınların hangi haklara sahip olduklarını kendilerine anlattık. Kadınlara yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedefleyen KADES uygulaması hakkında bölgemize gelen turistler dahil olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm kadınlara bilgilendirme yaparak, akıllı telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini sağladık. Sonuç olarak amacımız devletin bütün kurumlarının işbirliği içerisinde, yasalarımızın verdiği yetkiyle kadınlarımızın yanında olmak ve şiddetin olmadığı bir toplum yaratabilmektir” dedi.

“Çocuklarımıza umut ışığı olmayı amaçlıyorum”

İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bundan sonra yapacakları projeleri de anlatan Jandarma Teğmen Buket Ergün, İlk önceliğinin Ürgüp ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk alanında emniyet ve asayişi en üst seviyede sağlamak, halkımızın huzur ve güven ortamını idame ettirmek olduğunu söyledi. Ergün, “Bundan sonraki süreçte, Şiddet mağduru olan kadınlarımızı sık sık ziyaret ederek sorunlarına çözüm bulmayı ve İhtiyaç sahibi kadınlarımıza mülki amir desteği ile maddi ve manevi her konuda yardımda bulunmayı planlıyoruz. Mustafapaşa Köyünde bulunan Şehitler ormanında 18 Mart Şehitler ve Gaziler gününde personelim, şehit yakınları ve gazilerimizle ağaç dikme etkinliği yapmayı planlıyorum. Okulların açılmasıyla birlikte kadın ilçe jandarma komutanı olarak sorumluluk alanımda bulunan okulları ziyaret ederek geleceğimiz olan çocuklara jandarma mesleğini anlatmak ve kız çocuklarımıza örnek teşkil ederek umut ışığı olmayı amaçlıyorum” diye konuştu.