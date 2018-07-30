Kapadokya’nın incisi Göreme

Kapadokya bölgesinin en önemli turistik merkezi Göreme Açık Hava müzesi geçen 7 ayın en çok ziyaret edilen merkezi oldu.

Uzak doğulu turistlerin yanı sıra, İspanyol, Alman turistlerin ağırlıklı olduğu yabancı turist portföyünün daha da çeşitlendiği gözlendi. Bölgenin en çok ziyaret edilen turistik merkezi olan Göreme’yi 2018 yılının ilk 7 aylık bölümünde tahtından indiren olmadı.