Kapadokya’nın Başkenti Göreme’de Kültür Buluşması Sona Erdi

Tüm Kapadokya ve çevre illerden de katılım sağlanan programa yoğun ilgi gösterildi. Yerli ve yabancı çok sayıda kişilerin de katıldığı festivalde oyun havaları ve halay gösterileri ile beraber tüm misafirlere renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşatıldı.

Göreme belediye Başkanı Ömer Eren, “Gaziantep Büyükşehir belediyesi ve Göreme belediyesi ile ortak düzenlediğimiz bu programımıza siz değerli misafirlerimiz katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Göreme belediyesi Basın Halk ve İlişkiler, Gaziantep Büyükşehir belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ve Tören Organizasyon Şube Müdürlüğü, ekipleri tarafından gerçekleştirilen program bugün itibari ile son buldu.