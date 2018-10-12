Kapadokya’da Yerli Sıcak Hava Balonu Üretimi

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Bülent Kurt, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Çarboğa ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fizik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Deviren ile birlikte Nevşehir merkeze bağlı Göreme Beldesi’nde bulunan Kapadokya Balon Üretim ve Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde kendilerini firma sahibi Murat Çoban ve yetkililer karşıladı.

Kapadokya Yerli Balon Bakım ve Onarım Merkezi Oldu

Rektör Bağlı ve beraberindekilere firmayı gezdirerek bilgi veren Murat Çoban, Türkiye’de tek sıcak balon bakım ve onarımının yanı sıra dünya standartlarına uygun balon imalat çalışmasına da başladıklarını söyledi. Çoban, “Bilindiği gibi bölgemiz ülkemizin en önemli balon turizm merkezlerinin başında geliyor. Bu balonların da uçması için bakım ve onarımlarının yapılması gerekiyor. Biz daha önce bu bakım ve onarımlar için kullandığımız ürünleri İngiltere ve Hollanda'da alıyorduk. Bu bizlere hem pahalıya, hem de büyük ölçü de zaman kaybına neden oluyordu. Örneğin balonun sepette ya da demir kısmında kırılma olduğu ve bunu yurt dışındaki firmadan temin etmemiz 2-3 ay sürdüğü gibi bizim burada 2 bin liraya mal edebileceğimiz malzemeyi bize 5 bin Euro'ya mal ediyorlar ve 3 ay gibi de zaman geçiyordu. Biz de bunları kendimiz üretelim düşüncesiyle yola çıkarak, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne müracaatlarımızı yaptık. Buralardan bakım ve onarım için yetkimizi aldıktan sonra da TÜBİTAK’a sunulan ve TUBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından kabul edilince hem daha ucuza hem de yüzde yüz yerli olarak kendimiz üretime başladık. Artık bölgemizde ve ülkemizde kendi yerli malzemelerimizle sıcak hava balonlarının onarım ve bakımlarını yapıyoruz ” dedi.

Yerli Balonlar Kapadokya’dan Havalanacak

Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında ve TÜBİTAK desteğinde sıcak balon üretimine de başladıklarını belirten Murat Çoban, üç aşamadan oluşan projenin ilk aşaması olan sıcak balon taşıyıcı sepetinin prototipini yaparak üretim için onayını aldıklarını söyledi.

Çoban, “Firma olarak arkadaşlarımızla birlikte balonların bakım ve onarımı yaparken, ‘Biz bu balonu kendimiz yerli malzemelerimiz ile üretebiliriz’ dedik. Çünkü balonların onarım ve bakımlarını yaparken balonlardaki hasarları gördük ve bunlara bağlı olarak işleri de öğrendik. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fizik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Deviren hocamızın bilgi ve tecrübelerinden de faydalanarak kendilerinin danışmanlığında taşıyıcı sepet, kubbe aksamı ve burner aksamından oluşan sıcak hava balonu üretimi için projelerimizi hazırlayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığına sunduk. İlk yerli balonumuzun üçte birini oluşturan taşıyıcı sepetimizin prototipini yaparak için onayını almış olduk. Şimdi ise balonumuzun kubbe aksamı ve burner aksamı için proje çalışmalarımızı tamamlayarak bakanlıklarımıza sunmuş bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede de bu onaylarımızı da almamız halinde hem Kapadokya’yı artık yerli balon üretim merkezi olarak da adından söz ettireceğimiz gibi, hem de dışa bağımlığı ortadan kaldırarak yüzde yüz yerli balonlarımız ülkemizde ve dünyada uçacak” diye konuşan Çoban ayrıca firma olarak üretim aşamasıyla birlikte projesini hazırladıkları tam donanımlı bir fabrika kurumu için de çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Bağlı: Ülkemiz İçin Heyecan ve Gurur Verici

Rektör Bağlı, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte sıcak hava balonculuğu turizmiyle de adından söz ettiren bölgede, yerli sıcak balon üretiminin heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi. Bağlı, “Bilindiği gibi bölmeniz tarihi ve doğal güzellikleriyle gerek dünyanın gerekse ülkemizin önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük oranı da Kapadokya’da kuş bakışı balon turlarına büyük rağbet gösteriyor. Bu da ister istemiz balonların yurt dışından temininin yanı sıra bu balonların onarım ve bakımlarının yapılması için en önemlisi ihtiyaç duyulan parçalarının teminini gerektiriyor. Bunun yanı sıra bunların temininde ortaya çıkan büyük maliyet ve zaman kaybı da işin ayrı bir yüzü. Bölgemizde sıcak hava balonu üretimine yönelik böyle bir çalışma olduğunu öğrendiğimde oldukça mutlu olmuştum. Projeye üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fizik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Deviren’in danışmanlığında yürütülmesi bize ayrı bir heyecan ve gurur verdi. Kapadokya Balon Üretim ve Bakım Merkezini ziyaretlerimizde ve yapmış olduğumuz incemeler dahilinde edindiğimiz bilgiler dahilinde artık Kapadokya uçan balonlarının yanı sıra yerli balon üretim, bakım ve onarım merkezi olacak. Murat beyin bu yönde ortaya koymuş olduğu bu girişimcilik ve başarısı da oldukça takdire şayan. Kendilerini bir kez daha kutluyor ve bu yönde göstermiş oldukları başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.