Kapadokya’da taş işleme sanatı

Kullanılan malzemenin bol olması ve kolay işlenebilmesinden dolayı yöreye has olan taş işçiliği gelişerek mimari bir gelenek halini almış.

Kapadokya'nın günlük yaşamı üzerinde eskiden beri taşların büyük etkisi olmuştur. Ürgüp adının da taşı çok, taşlık, kayalık anlamına geldiği düşünüldüğünde Nevşehir de taşın önemi bir kez daha anlaşılmakta.

Taşın konut, ibadethane, mimari dışında kullanıldığı bir başka alan da süs eşyası üretimidir. Özellikle Hacıbektaş çevresinde yoğun olan oniks taşı, sarı, pembe, kırmızı, beyaz renklerden. Damarlı taş adı verilen ve birden fazla rengi içeren çeşitleri de bulunuyor. Üzerine çeşitli motifler işlenen ve biçimlendirilen oniks taşı kişisel süs eşyası ve ev aksesuarı yapımında kullanılır. Geçmişte, özellikle Hacıbektaş dergâhına bağlı kişiler arasında Teslime Taşı olarak bilinen kolyelerin yapımında kullanılmış.

İlimizde taş işleme işlerini taş ocakları halinde onlarca firma yapmakta. İşlenmiş taşlar Türkiye’nin tamamına gönderilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmekte. Dünyaca ünlü ses sanatçısı Jennifer Lopez ve oyuncu Eddie Murphy`nin evlerine Nevşehir taşından şömine yaptırmaları, Yer Gök Aşk, Asmalı konak, Hayat Devam Ediyor, Lale Devri, Kırık Ayna' 'Yazı Tura', 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' ,"Adak", 'Kurtlar İmparatorluğu gibi çok sayıda dizi ve filmde vurgulanan Nevşehir taşından konaklar ve süs eşyaları Nevşehir taşına merak uyandırmakta. Bu merak ise İlimizde bu alanda daha fazla faaliyet gösterilmesini teşvik etmekte.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)