Kapadokya’da Mesleki Riskler ve Çalışan Güvenliği Çalıştayı düzenlendi

Uluslararası Mesleki Riskler ve Çalışan Güvenliği Çalıştayı, konunun uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla Kapadokya Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Yerleşkesinde 29-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilirken çalıştaya yerli ve yabancı akademisyenler katılırken, gün boyu süren yoğun münazara ve sunumlarda konuşan katılımcılar, çalışan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden biyolojik, kimyasal, fiziksel/ergonomik ve psikososyal riskler ve yönetimi gibi farklı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Prof. Dr. Vesile Şenol, Dr. Öğr. Üyesi Münire Aydilek Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap ve Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Kadirhan Doğan’ın oturum başkanlıklarını yaptıkları dört oturumda katılımcılar Çocuk Gelişimcilerin Maruz Kaldıkları Mesleki Riskler ve Yönetimi, Fizyoterapistlerin Maruz Kaldıkları Mesleki Riskler ve Yönetimi, Diyetisyenlerin Maruz Kaldıkları Mesleki Riskler ve Yönetimi, Çalışan Sağlığını Tehdit Eden Biyolojik-Kimyasal ve Psikososyal Riskler ve Yönetimi temalarında konuşurken, çalıştaya Letonya’dan katılan Öğr. Gör. Jolanta Pupure “Çalışan Sağlığını Tehdit Eden Biyolojik-Kimyasal Riskler ve Yönetimi”, Öğr. Gör. Ina Viksnina ise “Sosyal Hizmetlerde Çalışan Sağlığını Tehdit Eden Psikososyal Riskler ve Yönetimi” başlıklı birer sunum gerçekleştirdiler.
Çalıştay, katılımcıların sunumlarının bitişinin ardından Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol’un kapanış konuşmasıyla sona erdi.Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 22:16