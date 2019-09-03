Kapadokya’da Mesleki Riskler ve Çalışan Güvenliği Çalıştayı düzenlendi

Uluslararası Mesleki Riskler ve Çalışan Güvenliği Çalıştayı, konunun uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla Kapadokya Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Yerleşkesinde 29-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilirken çalıştaya yerli ve yabancı akademisyenler katılırken, gün boyu süren yoğun münazara ve sunumlarda konuşan katılımcılar, çalışan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden biyolojik, kimyasal, fiziksel/ergonomik ve psikososyal riskler ve yönetimi gibi farklı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Çalıştayın açılışına Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve protokol üyeleri de katılım sağlarken, açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar: "Günümüzde, küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte iletişim ve etkileşimdeki sınır aşan hareketliliğe paralel olarak tehlike ve riskler, sosyal hayatın ve iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Her gün çok çeşitli risklerle karşı karşıyayız. Böylece iş yerinde sağlık ve çalışan güvenliği tüm toplumlar için halk sağlığının en temel ve öncelikli konusu olmuştur. Hepimiz gazetelerde özellikle sağlık çalışanlarının başlarına gelenleri okuyor, televizyonlarda izliyoruz. İşte bugün tüm bunları bilimsel bir metotla inceleyecek bir çalıştaydayız. Bu çalıştay kapsamında hedef kitle olarak tanımlanan çocuk gelişimciler, fizyoterapistler ve diyetisyenler sağlık sektöründe görev yapan önemli meslek gruplarıdır ve önemleri de giderek artmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen mesleki kaynaklı riskler ülkemizde az çalışılmış bir konu olsa da biz bu konuya hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu vesileyle bu önemli çalıştayı organize eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Vesile Şenol, Dr. Öğr. Üyesi Münire Aydilek Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap ve Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Kadirhan Doğan’ın oturum başkanlıklarını yaptıkları dört oturumda katılımcılar Çocuk Gelişimcilerin Maruz Kaldıkları Mesleki Riskler ve Yönetimi, Fizyoterapistlerin Maruz Kaldıkları Mesleki Riskler ve Yönetimi, Diyetisyenlerin Maruz Kaldıkları Mesleki Riskler ve Yönetimi, Çalışan Sağlığını Tehdit Eden Biyolojik-Kimyasal ve Psikososyal Riskler ve Yönetimi temalarında konuşurken, çalıştaya Letonya’dan katılan Öğr. Gör. Jolanta Pupure “Çalışan Sağlığını Tehdit Eden Biyolojik-Kimyasal Riskler ve Yönetimi”, Öğr. Gör. Ina Viksnina ise “Sosyal Hizmetlerde Çalışan Sağlığını Tehdit Eden Psikososyal Riskler ve Yönetimi” başlıklı birer sunum gerçekleştirdiler.

Çalıştay, katılımcıların sunumlarının bitişinin ardından Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol’un kapanış konuşmasıyla sona erdi.