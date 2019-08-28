Kapadokya’da "Bizans İmparatoru Mauricius" adına festival düzenlenecek

NEVŞEHİR (AA) - Turizm ve Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı arkeolog Mustafa Boncukçu, ören yerindeki basın açıklamasında, 539 yılında eski adı Arabissus olan ilçede dünyaya gelen Mauricius'un adına ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Boncukçu, 582-602 yılları arasında Bizans imparatoru olan Maucirius tarafından ören yerinin garnizon olarak kullanıldığını, alana daha çok turist gelmesi için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Açıksaray ören yerinin tarihçesi ve nitelikleri hakkında bilgi veren Boncukçu, yıl başında kurulan derneklerinin ilk faaliyetinin "Bizans İmparatoru Mauricius" adına festivali olacağını dile getirdi.

Boncukçu, şunları kaydetti:

"Mauricius, daha önce komutan iken yükselerek başkomutan olmuştur. Bizans İmparatoru 2. Tiberius'un kızı ile evlenerek imparator ölünce tahta çıkmıştır. Mauricius, savaş ve askeri konularda çok büyük bir bilgi sahibiydi. Mauricius ve komutanlarının ikamet ettiğini burada düşünüyoruz. Buradaki büyük saray olarak bilinen yerin Mauricius'un sarayı olduğunu tahmin ediyoruz. Sarayın girişinde anıtsal bir cephe vardır. Etrafı kaya mekanlarla çevrili yaşam alanları vardır. Buradaki yerleşim terk edildikten sonra bu saraylar, mekanlar ve manastırlar kendi haline terk edilmiştir. Bizans İmparatoru Mauricius adına bir festival yapmayı ve burayı Kapadokya turizmine kazandırmayı düşünüyoruz."