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Kapadokya’da balonlar havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da sıcak hava balon turları beş günlük aranın ardından bugün havalandı.

02 Ocak 2018 Salı 10:24
Kapadokya’da balonlar havalandı
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Türkiye’de ve dünyada balon turizminin başkenti olan Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 5 gün boyunca iptal edilen balon turları bugün başladı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve sabahın erken saatlerinde başlayan balon turu yaklaşık 1 saat devam etti. 

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