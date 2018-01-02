Kapadokya’da balonlar havalandı

Türkiye’de ve dünyada balon turizminin başkenti olan Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 5 gün boyunca iptal edilen balon turları bugün başladı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve sabahın erken saatlerinde başlayan balon turu yaklaşık 1 saat devam etti.