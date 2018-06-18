Kapadokya’da balonlar 3 gün aradan sonra yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 3 günlük aradan sonra yeniden havalandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca iptal edilerek 3 gün boyunca havalanamamıştı. Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartlarının geçmesinin ardından bu sabah yeniden havalandı.Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 09:46