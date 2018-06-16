Kapadokya’da balon turlarına ’Hava’ engeli

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kapadokya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turlarını iptal etti. Balon firmaları ve balon turuna katılacak olan yerli ve yabancı turistler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kalkış iznini beklediği ancak olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle balon turlarının iptal edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turları dünde yapılamamıştı.