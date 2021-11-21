Kapadokya Yazarlar Derneği Kuruldu

Kapadokya Yazarlar Derneği Başkanı Dr. Harun Çolak başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında açılış konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulunda görev alacak isimler belirlendi. Özellikle genç yazarların önünü açacak faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kapadokya Yazarlar Derneği Başkanı Dr. Harun Çolak, yaptığı açıklamada derneğe katılmak isteyen tüm yazarlara kapılarının açık olduğunu belirterek “Kapadokya Yazarlar Derneği olarak amacımız farklı türlerde eserler veren yazar, şair, editör, redaktör, tercüman, senarist, çizer gibi kitap yayın çalışanlarını bir araya getirerek, meslekî dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, yazarların ülkemizin sanat ve düşünce hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmak, yazı ürünlerinden doğan haklarını savunmak, yazarların sosyal açıdan güvenliğe kavuşmaları için çaba göstermek, meslek mensuplarının uğrayacakları güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak, dayanışmayı sağlamak, bunun için faaliyetlere girişmek, imkânsızlıklar yüzünden eserlerini yayınlayamayan yazarlara yayın hususunda yardımcı olmak, yazarlarımızın ülkemizdeki telif haklarını takip etmek, yazarın emeğini, sosyal kültürel, hukukî ve iktisadî temel hak ve hürriyetlerini korumak ve geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışındaki resmî, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlara karşı üyelerini temsil etmektir.” dedi.

Toplantı sonunda alınan kararla yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi; Başkan Dr. Harun Çolak, Başkan Yardımcısı Fatma Gümüş Tekin, Başkan Yardımcısı Oğuz Özdem, Genel Sekreter İsrafil Baran, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Aytekin, Sayman İsmail Hilal, Koordinatör Yekda Arslan, Üye Mustafa Karakaya, Üye Yücel Aydın, Üye Halime Adıgüzel.

Toplantı sonunda, yeni üyelerin katılımıyla Kayseri, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Yozgat’ta il temsilcilikleri oluşturulmasına, yapılacak kültür ve sanat etkinliklerinin daha etkili ve yararlı olması için resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetler yapılmasına oy birliğiyle kararlaştırıldı.

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KAPADOKYA YAZARLAR DERNEĞİ

Kapadokya Yazarlar Derneği'nin amacı farklı türlerde eserler veren yazarları bir araya getirerek meslekî dayanışmayı sağlamak ve geliştirmektir.

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