Kapadokya Üniversitesinden Oktay Sinanoğlu’na vefa görselleri

Kapadokya Üniversitesi, Oktay Sinanoğlu’nun fikri hayatını tanıtmak ve öğretmek amacıyla Mustafapaşa Yerleşkesinde bir çalışmaya imza attı.

Kapadokya Üniversitesinin 2017/2018 akademik yılında Mustafapaşa Yerleşkesinde açılan yeni binasına Türk Einstein’ı olarak bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun adının verilmesi ile başlayan süreç devam ediyor.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun vefatının dördüncü yılında, adının verildiği binanın farklı yerlerine Oktay Sinanoğlu’nun hayatını, eserlerini, sözlerini ve fikri hayatını içeren panoların asıldığını duyuran Kapadokya Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin ve üniversiteyi ziyarete gelen misafirlerin Oktay Sinanoğlu’nu daha yakından tanıması amacıyla böyle bir çalışmaya imza atıldığını açıkladı.

Çalışmaların, “Öncülere Vefa Projesi” kapsamında gerçekleştirildiğini de vurgulayan Kapadokya Üniversitesi, Oktay Sinanoğlu’nun adının verildiği binanın içinde farklı yerlere yerleştirilen panolarda Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun gençlere yönelik “Dscarts’i biln ama Gazali’yi hiç duymamış bir Türk genci düşünülmez” sözüne yer verirken, Türkçe ile ilgili hassasiyeti ve çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun “Bir ülknin dilini yok tmk, o ülknin, o ulusun, o milltin adını tarihtn silmk dmktir” sözüne ve “Gençler, bilim için akıllarını matematiğe sarılarak, gönüllerini ise Türkçeye sarılarak geliştireceklerdir” sözüne panolarda yer vererek üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerine ve olgunlaşmakta olan fikir dünyalarına ışık tutmayı tercih etti.

Kapadokya Üniversitesinin ilerleyen süreçlerde “Öncülere Vefa Projesi” kapsamında yeni çalışmalara imza atacağı, dünyaya iz bırakmış farklı bilim ve ilim insanlarını öğrencilerine tanıtacağı duyuruldu.