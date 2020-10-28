Kapadokya Üniversitesi’nde uygulamalı dersler Kovid-19 tedbirleri ile devam ediyor
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNDE PANDEMİ SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ TEDBİRLER VE PLANLAMALAR DAHİLİNDE YÜZ YÜZE UYGULAMALI EĞİTİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
Kapadokya Üniversitesinde pandemi sürecinde çeşitli tedbirler ve planlamalar dahilinde yüz yüze uygulamalı eğitimler hız kesmeden devam ediyor.
Yüz yüze uygulama eğitimlerinde Kovid-19 önlemlerini tam olarak alan ve uygulayan Kapadokya Üniversitesi, donanımlı laboratuvarlarda, atölyelerde ve uygulama mutfaklarında bu eğitimleri sürdürüyor.
Uygulama alanlarına girmeden önce öğrencilere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor ve mesafe kuralları da hatırlatılıyor. Ayrıca HES kodu bulunmayan öğrenciler uygulama eğitimlerine dahil edilmiyor. Tüm uygulama alanlarına dezenfektan, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman desteği sağlanarak, hem öğrencilerin hem de eğitim veren öğretim elemanlarının pandemi kurallarına uyum göstermesi sağlanıyor. Uygulama eğitim alanlarının her eğitim saati sonunda hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.
Eğitim saatini tamamlayan öğrencilerin mesleki uygulama değerlendirmeleri de yapılarak, yüz yüze uygulamalı eğitimleri sonlandırılıyor.